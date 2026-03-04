Motorola представила складной флагман Razr Fold

Motorola была одной из первых, кто выпустил складной смартфон, однако до недавнего времени компания ограничивалась моделями формата «раскладушка». А теперь компания представила Motorola Razr Fold — модель пока что не поступил в розничную продажу, однако все характеристики производитель уже раскрыл. Толщина корпуса в разложенном состоянии составляет 4,55 мм и 9,89 мм в сложенном, заявлена защита по стандарту IP49. По меркам складных моделей 2026 года такие размеры выглядят довольно внушительными, а уровень пылезащиты уступает более продвинутым решениям с IP6X. Смартфон оснащён внешним 6,6-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 21:9 и разрешением 2520х1080 пикселей. Экран сертифицирован Pantone Validated, поддерживает 10-битную цветопередачу, 100 процентов охвата DCI-P3, Dolby Vision и HDR10+.

Пиковая яркость достигает 6000 нит, частота обновления составляет 165 Гц, за защиту отвечает стекло Gorilla Glass Ceramic 3. Внутри расположен основной 8,09-дюймовый дисплей с соотношением сторон 8:7.2 и разрешением 2484х2232 пикселя. Это LTPO-панель с адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц и пиковой яркостью до 6200 нит. Экран также имеет сертификацию Pantone Validated, поддержку Dolby Vision, 10-битные цвета и 100 процентов охвата DCI-P3. Довольно неплохой набор характеристик, однако, если верить слухам, стоимость смартфона на европейском рынке составит 2000 евро. Это гораздо дороже конкурентов, что существенно снизит спрос.
Официально: Realme Narzo 90 5G получит защиту от воды…
Компания Realme подтвердила наличие некоторых характеристик смартфонов Narzo 90 5G и Narzo 90x 5G, которы…
Realme 16 Pro+ показали на фото…
Китайские блогеры, уже получившие смартфон Realme 16 Pro+ для тестов, опубликовали его фотографии. Судя п…
Motorola Edge 70 Fusion показали в пяти расцветках…
Авторитетный инсайдер Evan Blass опубликовал пресс-изображения среднебюджетного смартфона Motorola Edge 7…
Realme 16 Pro 5G показали на пресс-рендерах…
Компания Realme опубликовала изображения смартфона Realme 16 Pro 5G, который будет представлен в ближайше…
Тонкий Infinix Note Edge получит АКБ на 6500 мАч…
Известный информатор Парас Гуглани опубликовал изображение и характеристики смартфона Infinix Infinix Not…
Глобальную версию Xiaomi 17 Ultra оценили в 1500 евро …
Компания Xiaomi выпустила на мировой рынок флагманский камерофон Xiaomi 17 Ultra, который обойдется в 150…
HONOR Magic 8 Pro оценили в 118 тысяч рублей …
В российской продаже появился смартфон HONOR Magic 8 Pro, который оценен в 118 тысяч рублей за конфигурац…
Samsung Galaxy S26 Ultra получит антишпионский режим…
Авторитетный инсайдер Ice Universe поделился подробностями о флагманском смартфоне Samsung Galaxy S26 Ult…
realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4
Обзор realme P3 Lite. Выбираем смартфон до 10 тысячОбзор realme P3 Lite. Выбираем смартфон до 10 тысяч
Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026
Обзор и тесты Tecno Camon 30S. Выбираем смартфон от 20 тысяч рублейОбзор и тесты Tecno Camon 30S. Выбираем смартфон от 20 тысяч рублей
Обзор Tecno CAMON 40 Pro 5G. Заряженный смартфон в среднем сегменте с ИИ на бортуОбзор Tecno CAMON 40 Pro 5G. Заряженный смартфон в среднем сегменте с ИИ на борту
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor