Motorola представила складной флагман Razr Fold

Motorola была одной из первых, кто выпустил складной смартфон, однако до недавнего времени компания ограничивалась моделями формата «раскладушка». А теперь компания представила Motorola Razr Fold — модель пока что не поступил в розничную продажу, однако все характеристики производитель уже раскрыл. Толщина корпуса в разложенном состоянии составляет 4,55 мм и 9,89 мм в сложенном, заявлена защита по стандарту IP49. По меркам складных моделей 2026 года такие размеры выглядят довольно внушительными, а уровень пылезащиты уступает более продвинутым решениям с IP6X. Смартфон оснащён внешним 6,6-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 21:9 и разрешением 2520х1080 пикселей. Экран сертифицирован Pantone Validated, поддерживает 10-битную цветопередачу, 100 процентов охвата DCI-P3, Dolby Vision и HDR10+.

Пиковая яркость достигает 6000 нит, частота обновления составляет 165 Гц, за защиту отвечает стекло Gorilla Glass Ceramic 3. Внутри расположен основной 8,09-дюймовый дисплей с соотношением сторон 8:7.2 и разрешением 2484х2232 пикселя. Это LTPO-панель с адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц и пиковой яркостью до 6200 нит. Экран также имеет сертификацию Pantone Validated, поддержку Dolby Vision, 10-битные цвета и 100 процентов охвата DCI-P3. Довольно неплохой набор характеристик, однако, если верить слухам, стоимость смартфона на европейском рынке составит 2000 евро. Это гораздо дороже конкурентов, что существенно снизит спрос.