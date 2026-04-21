REDMI K90 Max с АКБ 8550 мАч оценен в 440 долларов

Компания Xiaomi пополнила ассортимент смартфонов моделью REDMI K90 Max, одной из особенностей которой стала система охлаждения. Она состоит из 18,1-мм вентилятора с максимальным воздушным потоком 0,42 CFM и снижением температуры устройства до 36,7 градуса.

Новинка также характеризуется защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP66, IP68 и IP69, топовой однокристальной системой MediaTek Dimensity 9500, графическим чипом D2, 12 или 16 ГБ ОЗУ LPDDR5X Ultra, 256, 512 или 1 ТБ флеш-памяти UFS 4.1, 6,83-дюймовым экраном с разрешением 1.5K, пиковой яркостью 3500 нит и кадровой частотой 165 Гц, стереодинамиками с настройкой Sound by Bose, 50-Мп тыльной камерой с оптической стабилизацией, батареей ёмкостью 8550 мАч, поддержкой 100-Вт проводной обходной зарядки. Цена базовой конфигурации на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 440 долларов.