Samsung Galaxy S27 Ultra получит батарею на 5800 мАч

Samsung может перейти на кремний-углеродные аккумуляторы в следующих флагманах, включая Galaxy S27 Ultra. При этом компания, по слухам, не собирается гнаться за экстремальными значениями вроде 10000 мАч и делает ставку на более сбалансированное решение. Согласно утечкам, Galaxy S27 Ultra может получить батарею ёмкостью около 5800 мАч. Для части пользователей это может показаться скромным показателем на фоне китайских смартфонов, где всё чаще встречаются аккумуляторы свыше 6000 мАч, однако итоговая автономность зависит не только от цифры на бумаге.

Кремний-углеродные батареи отличаются от классических литий-ионных тем, что используют иной материал анода. Вместо графита применяется композит на основе кремния и углерода, способный удерживать больше ионов лития при тех же габаритах. Это позволяет увеличивать ёмкость без заметного роста толщины устройства. Минусом считается более ограниченный ресурс по циклам зарядки по сравнению с традиционными решениями. Сообщается, что Samsung SDI тестировала разные варианты таких аккумуляторов, включая очень крупные сборки до 12000 мАч. Пока неясно, будет ли версия на 5800 мАч именно кремний-углеродной или компания сохранит доработанный литий-полимерный вариант. Но даже при 5800 мАч автономность может заметно вырасти, что явно заинтересует пользователей, которые хотят получить максимум возможностей от своего флагманского смартфона. И это, безусловно, огромный плюс для нового гаджета.
