Samsung Galaxy S27 Ultra получит батарею на 5800 мАч

Кремний-углеродные батареи отличаются от классических литий-ионных тем, что используют иной материал анода. Вместо графита применяется композит на основе кремния и углерода, способный удерживать больше ионов лития при тех же габаритах. Это позволяет увеличивать ёмкость без заметного роста толщины устройства. Минусом считается более ограниченный ресурс по циклам зарядки по сравнению с традиционными решениями. Сообщается, что Samsung SDI тестировала разные варианты таких аккумуляторов, включая очень крупные сборки до 12000 мАч. Пока неясно, будет ли версия на 5800 мАч именно кремний-углеродной или компания сохранит доработанный литий-полимерный вариант. Но даже при 5800 мАч автономность может заметно вырасти, что явно заинтересует пользователей, которые хотят получить максимум возможностей от своего флагманского смартфона. И это, безусловно, огромный плюс для нового гаджета.