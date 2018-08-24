Бюджетный Samsung Galaxy J2 Core представлен официально

Компания Samsung представила бюджетный смартфон Galaxy J2 Core, который должен стать самой доступной моделью в ассортименте корейской компании. Официальная цена еще не объявлена, но она точно не превысит 100 долларов. За эти деньги пользователь получит 5 дюймовый дисплей с разрешением 960:540 пикселей, 8 Мп основную и 5 Мп фронтальную камеры, фирменную платформу Exynos 7570, 1 ГБ оперативной и 8 ГБ на флэш-накопителе, аккумулятор на 2600 мАч, а также предустановленную Android Go на базе Android 8.1 Oreo, созданную специально для слабых производительностью смартфонов. Габариты устройства равны 143,4:72,1:8,9 мм, а масса – 154 граммам. Ключевыми рынками для Galaxy J2 Core являются Индия и Малайзия, но выход в других развивающихся странах также кажется вероятным.