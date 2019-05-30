Бюджетный Samsung Galaxy M40 представят 11 июня

В сети появились изображения необъявленного Android-смартфона среднего класса Samsung Galaxy M40.

Смартфон имеет безрамочный дизайн и отверстие в дисплее. Согласно слухам, в Galaxy M40 отсутствует разговорный динамик, а голос собеседника будет выводиться через экран.

Новинка может похвастаться большим 6,3-дюймовым дисплеем Infinity-O, процессором Qualcomm Snapdragon 675, 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти. На задней стороне имеется тройная основная камера, а также датчик отпечатков пальцев, спереди расположена 16-мегапиксельная селфи-камера.

Аппарат получит большой аккумулятор на 5000 мАч. Также стоит отметить отсутствие традиционного 3,5 мм аудиоразъема. Samsung Galaxy M40 поступит в продажу 11 июня по цене в $ 285.