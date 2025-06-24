Бюджетный Vivo T4 Lite 5G получил батарею на 6000 мАч

Компания Vivo пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью T4 Lite 5G, которая получила 6-нанометровый чипсет MediaTek Dimensity 6300 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графическим адаптером Mali-G57 MP2. Новинка также характеризуется 6,74-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением HD+, кадровой частотой 90 Гц и пиковой яркостью 1000 нит, ОЗУ LPDDR4X, слотом для карты памяти microSD, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп и 2 Мп, селфи-камерой разрешением 5 Мп, батареей ёмкостью 6000 мАч, поддержкой 15-Вт проводной быстрой зарядки, корпусом толщиной 8,19 мм, защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP64 и предустановленной ОС Android 15 с фирменной прошивкой Funtouch OS 15. Смартфон оценен на дебютном индийском рынке в эквивалент 115, 125 и 150 долларов за конфигурации с 4/128 ГБ, 6/128 ГБ и 8/256 ГБ оперативной и встроенной памяти соответственно.