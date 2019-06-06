Бюджетный флагман Redmi K20 появился в продаже

Флагманский смартфон Redmi K20 Pro стал доступен для покупки еще 1 июня, а вот сегодня появилась в продаже его облегченная версия Redmi K20. Младшая модель отличается от старшей более простым чипсетом Qualcomm Snapdragon 730 вместо Snapdragon 855, поддержкой 18-Вт зарядкой вместо 27-Вт, разными датчиками изображения в основной камере, а также AMOLED-дисплеем неизвестного производителя, в то время как Redmi K20 Pro досталась панель Super AMOLED от Samsung.

Напомним, что Redmi K20 Pro оснащается 6,39-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2340:1080, яркостью 600 нит, поддержкой HDR и подсветкой без ШИМ, топовым чипсетом Snapdragon 855, 8 ГБ оперативной и до 256 ГБ флэш-памяти UFS 2.1, выдвижной фронтальной камерой разрешением 20 Мп, тройной основной камерой с главным модулем на 48 Мп (Sony IMX586), сверхширокоугольным модулем на 13 Мп и телефото-модулем разрешением 8 Мп, аккумулятором на 4000 мАч с быстрой зарядкой на 27 Вт, а также подэкранным сканером отпечатков пальцев нового поколения.