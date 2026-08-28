Объявлена дата выхода Huawei Nova 16s Pro

Компания Huawei объявила, что 2 сентября на глобальном рынке будет представлен смартфон Nova 16s Pro. Производитель опубликовал первые изображения грядущей новинки и подтвердил наличие 200-Мп основной камеры. Также предполагается, что новинка будет работать под управлением операционной системы Android 16, а не фирменной Harmony OS 6.

Напомним, что в начале этого месяца был выпущен смартфон HUAWEI nova 16 SE с 7-нанометровой однокристальной системой Kirin 8020, 6,84-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2756:1272 точек, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 8000 нит, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (датчик RYYB оптического размера 1/1,56 дюйма) и 1,5 Мп (мультиспектральный модуль Red Maple), селфи-камерой разрешением 32 Мп, батареей ёмкостью 8500 мАч, поддержкой 66-Вт быстрой проводной зарядки, корпусом толщиной 7,98 мм и массой 229 граммов, а также защитой от брызг и пыли в соответствии со степенью IP65.

Xiaomi 18 Pro получит огромный задний дисплей…
В сентябре прошлого года китайская компания Xiaomi выпустила флагманские модели смартфонов Xiaomi 17 Pro …
В сеть слили характеристики Redmi 17 5G…
Смартфон Redmi 17 5G был замечен сразу в двух сертификационных базах данных, одна из которых подтвердила …
Смартфон Sharp AQUOS R11 оценили в 1015 долларов …
Компания Sharp пополнила ассортимент смартфонов моделью AQUOS R11, которая базируется на 4-нанометровой о…
Представлен компактный смартфон Sony Xperia 10 VIII…
Компания Sony пополнила ассортимент компактных смартфонов моделью Xperia 10 VIII, которая базируется на 4…
Oppo готовит доступный смартфон с батареей на 10000 мАч…
Согласно новой информации, полученной от китайского инсайдера Digital Chat Station, компания Oppo сейчас …
HONOR показала в Москве прототип Robot Phone с роботизирован…
В Мультимедиа Арт Музее в Москве прошел закрытый показ прототипа HONOR Robot Phone — AI-смартфона с трехо…
МТС открыл предзаказ на HUAWEI Pura 90s и начал продажи Free…
МТС объявил о старте предзаказа на смартфоны HUAWEI Pura 90s Pro и Pura 90s Pro Max, а также о начале про…
HONOR X7e Plus 5G засветился в сети …
В базе данных одного из регуляторов обнаружились данные о смартфоне HONOR X7e Plus 5G, что может свидетел…
Обзор Tecno Spark Slim. Доступный и тонкий смартфон с ИИОбзор Tecno Spark Slim. Доступный и тонкий смартфон с ИИ
Обзор HUAWEI nova 15: когда базовая модель не выглядит компромиссомОбзор HUAWEI nova 15: когда базовая модель не выглядит компромиссом
Обзор realme C100i:ставка на батарею и практичностьОбзор realme C100i:ставка на батарею и практичность
Обзор iQOO Z11x: смартфон для тех, кто устал жить у розетки.Обзор iQOO Z11x: смартфон для тех, кто устал жить у розетки.
Обзор смартфона Tecno Spark 40 Pro. Стоит ли покупать недорогой смартфон?Обзор смартфона Tecno Spark 40 Pro. Стоит ли покупать недорогой смартфон?
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor