Объявлена дата выхода Huawei Nova 16s Pro

Компания Huawei объявила, что 2 сентября на глобальном рынке будет представлен смартфон Nova 16s Pro. Производитель опубликовал первые изображения грядущей новинки и подтвердил наличие 200-Мп основной камеры. Также предполагается, что новинка будет работать под управлением операционной системы Android 16, а не фирменной Harmony OS 6.

Напомним, что в начале этого месяца был выпущен смартфон HUAWEI nova 16 SE с 7-нанометровой однокристальной системой Kirin 8020, 6,84-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2756:1272 точек, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 8000 нит, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (датчик RYYB оптического размера 1/1,56 дюйма) и 1,5 Мп (мультиспектральный модуль Red Maple), селфи-камерой разрешением 32 Мп, батареей ёмкостью 8500 мАч, поддержкой 66-Вт быстрой проводной зарядки, корпусом толщиной 7,98 мм и массой 229 граммов, а также защитой от брызг и пыли в соответствии со степенью IP65.