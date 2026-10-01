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Vivo X Fold 6 выпустили за пределами Китая

Из-за особенностей календаря релизов смартфон Vivo X Fold 6 на момент выхода в Китае в июне текущего года выглядел как обычный современный складной смартфон. Теперь, когда модель готовится к глобальному запуску, её размеры и соотношение сторон дисплеев неожиданно выглядят немного устаревшими. По габаритам X Fold 6 практически не отличается от предыдущих складных смартфонов Vivo и большинства моделей, выпущенных до того, как Apple и Samsung перешли к более широкому формату в Z Fold 8 и iPhone Duo. Внешний 6,51-дюймовый экран имеет привычное для современных смартфонов соотношение сторон 20:9, а после раскрытия пользователь получает почти квадратную 8,02-дюймовую панель. Также по части складки дисплея смартфон немного уступает конкурентам — она довольно заметна. И защита IP59 тоже выглядит неплохо, хотя назвать её выдающейся нельзя.

Главное преимущество X Fold 6 — камеры. Основной сенсор формата 1/1,4 дюйма разрешением 200 Мп является одним из самых крупных среди складных смартфонов. Не разочаровывает и аккумулятор ёмкостью 6900 мАч, а за производительность отвечает специальная версия Super Edition процессора MediaTek Dimensity 9500. Сейчас смартфон выходит за пределами Китая, однако Vivo пока не сообщила ни цену, ни конкретные рынки, на которых X Fold 6 будет доступен. Но уже сейчас можно предположить, что на фоне нового форм-фактора складных смартфонов устройство уже не будет пользоваться таким спросом, как летом, даже с такими камерами.
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