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HONOR представила смартфон Magic9 с камерами на 200 Мп

Сегодня компания HONOR официально представила в Китае смартфон Magic9. Смартфон получил плоский OLED-дисплей диагональю 6,37 дюйма с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц. Панель выполнена по технологии LTPS, а ширина рамок составляет всего 0,95 мм. Пиковая локальная яркость достигает 10000 нит, глобальная — 2000 нит. При необходимости яркость экрана можно снизить до 1 нита для использования в темноте. HONOR также оснастила Magic9 набором функций Oasis для защиты зрения. Дисплей поддерживает ШИМ-затемнение с частотой до 3840 Гц, аппаратное снижение уровня синего света, ИИ-дефокусировку, режим отображения с естественным освещением и специальный режим для улучшения сна. По словам HONOR, Magic9 стал первым смартфоном, получившим сертификацию TÜV Rheinland Global Eye Care 6.0.

Ещё стоит отметить, что Magic9 стал компактным флагманом серии, однако HONOR не стала упрощать его камеру. На тыльной панели установлены 200-мегапиксельная основная камера ARRI и 200-мегапиксельная телефотокамера ARRI. Основная камера получила 200-мегапиксельный сенсор размером 1/1,4 дюйма, объектив с диафрагмой f/1.9 и стабилизацию уровня CIPA 7.5, она рассчитана на получение детализированных снимков как при дневном освещении, так и в условиях слабого света. Вторая камера представляет собой 200-мегапиксельный телефотомодуль с сенсором формата 1/1,56 дюйма и объективом с диафрагмой f/2.6. Эквивалентное фокусное расстояние составляет 85 мм, что соответствует 3,5-кратному оптическому увеличению.
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