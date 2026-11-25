Samsung Galaxy A38 получит даунгрейд камеры

Сетевые источники сообщают, что компания Samsung ухудшит параметры основной камеры смартфона Galaxy A38, релиз которого состоится в первой половине следующего года. В главном модуле камеры будет использоваться 50-Мп сенсор Sony IMX882 оптического формата 1/1,95 дюйма, в то время как в предыдущем поколении использовался более крупный датчик Sony IMX906 оптического размера 1/1,56 дюйма. Любопытно, что позапрошлое поколение в лице Galaxy A36 оснащалось основной камеры с тем же сенсором IMX882. Также в Galaxy A38 может использоваться более дешевый OLED-дисплей. Более продвинутая модель Galaxy A58 сохранит 50-Мп датчик Sony IMX906, как в прошлом поколении.