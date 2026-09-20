Samsung Galaxy S27 Ultra получит АКБ увеличенной ёмкости

В базе данных китайского регулятора 3C обнаружились подробности о флагманском смартфоне Samsung Galaxy S27 Ultra, который будет представлен в начале следующего года. Сообщается, что аппарат получит аккумулятор ёмкостью 5534 мАч, который в официальных характеристиках будет обозначен как 5700 мАч. Что касается модели Galaxy S27 Pro, то её оснастят батареей ёмкостью 5087 мАч или маркетинговыми 5200 мАч. Обе модели будут поддерживать быструю проводную зарядку мощностью 60 Вт. Таким образом корейский производитель впервые за долгое время серьезно увеличит ёмкостью аккумуляторов в своих новых флагманах. Впрочем, до показателей китайских флагманов корейцам все еще далеко.