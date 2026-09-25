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Смартфон HMD Vibe 2 Pro 5G получит батарею на 6000 мАч

Компания HMD раскрыла подробности о смартфоне Vibe 2 Pro 5G, официальная презентация которого запланирована на 29 сентября в Индии. Производитель подтвердил наличие 6,78-дюймового экрана с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, сдвоенной тыльной камеры с модулями на 64 Мп (датчик изображения Sony IMX682) и 2 Мп (макро), фронтальной камеры разрешением 2 Мп, селфи-камеры разрешением 13 Мп, батареи ёмкостью 6000 мАч, комплектного адаптера питания мощностью 33 Вт, тыльной панели с двухцветным дизайном, а также расцветок Silver Mist, Aqua Green и Cosmic Purple. Ориентировочная цена устройства пока не раскрывается.

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