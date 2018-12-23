Бюджетный флагман Xiaomi Pocophone F2 показался на первых рендерах

В сети появились первые компьютерные изображения смартфона Xiaomi Pocophone F2, который придет на смену хитовому флагману Xiaomi Pocophone F1. Судя по всему, нас ждут узкие рамки по бокам и сверху, а единственная заметная рамка будет сверху. В ней будут расположены фронтальная камера и громкоговоритель. По словам источника, аппарат получит основную камеру с четырьмя модулями. Разумеется, главной особенностью устройства станет топовый чипсет Snapdragon 855. Также слухи прочат флагману 6/8 ГБ оперативной и 64/128/256 ГБ флэш-памяти, сканер отпечатков пальцев, интегрированный в экран, а также аккумулятор на 3800 мАч. Цена Pocophone F2 составит 290 долларов за младшую версию.