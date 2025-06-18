Бюджетный iQOO Z10 Lite 5G получил батарею на 6000 мАч

Бренд iQOO выпустила на индийский рынок смартфон Z10 Lite 5G, который основан на 6-нанометровом процессоре MediaTek Dimensity 6300 с тактовой частотой до 2,3 ГГц, графическим ускорителем Arm Mali-G57 MC2 и модемом 5G. Новинка также получила 6,74-дюймовый LCD-дисплей с разрешением 1600:720 точек, кадровой частотой 90 Гц и пиковой яркостью 1000 нит, ОЗУ стандарта LPDDR4x, сдвоенную тыльную камеру с модулями на 50 Мп и 2 Мп, фронтальную камеру разрешением 5 Мп, аккумулятор ёмкостью 6000 мАч, поддержку 15-Вт проводной быстрой зарядки, боковой дактилоскопический сенсор, 3,5-мм аудиогнездо, стереодинамики, защиту от влаги и пыли в соответствии со степенью IP64 и предустановленную операционную систему Android 15 с фирменной прошивкой Funtouch OS 15. Смартфон оценили в эквивалент 115, 125 и 150 долларов соответственно.

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