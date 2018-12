Бюджетный смартфон BLU Vivo Go под управлением Android Pie Go Edition

BLU, бренд смартфонов, производящий бюджетные устройства, выпустил смартфон - BLU Vivo Go. Это первый смартфон Go Edition, на котором установлена Android 9 Pie. Vivo Go оснащен 6-дюймовым дисплеем из гнутого стекла 720 x 1440 HD+ с соотношением сторон 18:9. На задней панели расположены двойная 8-мегапиксельная, небольшая 0,3-мегапиксельная VGA-камера и датчик отпечатков пальцев. На передней - 5-мегапиксельная селфи-камера.

Под капотом устройство работает на четырехъядерном процессоре MediaTek 6739 с тактовой частотой 1,5 ГГц. Он имеет 1 ГБ ОЗУ и 16 ГБ встроенной памяти и оснащен слотом для карт памяти microSD, что позволяет пользователям еще больше увеличить объем памяти телефона до 64 ГБ. Аккумулятор емкостью 2600 мАч. Смартфон с двумя SIM-картами также поддерживает 4G LTE, Wi-Fi и Bluetooth 4.1. Телефон доступен только в черном цвете и поставляется с бесплатным чехлом, защитой экрана, зарядным устройством и наушниками за $ 79,99.