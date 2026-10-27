Бюджетный смартфон HMD Rise 4G получит 90-Гц экран

Сетевой инсайдер HMD_MEME'S поделился первыми подробностями о бюджетном смартфоне HMD Rise 4G, который еще не был представлен официально. Устройству приписывают наличие 6,52-дюймового IPS-экрана с разрешением 720:1612 точек (HD+), кадровой частотой 90 Гц, 28-нанометрового 8-ядерного процессора Unisoc SC9863A1 с тактовой частотой до 1,6 ГГц и графическим ускорителем PowerVR GE8322, сдвоенной тыльной камеры с модулями на 13 Мп и 0,08 Мп, селфи-камеры разрешением 8 Мп, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ или 128 ГБ встроенной памяти, предустановленной операционной системы Android 16 Go, адаптированной для маломощных устройств, батареи ёмкостью 5000 мАч, поддержки 10-Вт проводной зарядки, защиты корпуса в соответствии со степенью IP52, поддержки сотовых сетей 4G LTE и 3,5-мм аудиогнезда. Главной особенностью смартфона станет конструкция с возможностью самостоятельного ремонта. Пользователь сможет заменить дисплей, аккумулятор, разъем зарядки и заднюю панель

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