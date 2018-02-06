Бюджетный смартфон HTC Breeze получит экран формата 18:9

Авторитетный искатель утечек @evleaks поделился информацией о новом смартфоне HTC, который проходит под кодовым названием Breeze. Судя по всему, речь идет о бюджетном устройстве. По словам источника, смартфон оснастят 5,5-дюймовым дисплеем с соотношением 18:9, процессором MediaTek, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти, 13-Мп основной и 5-Мп фронтальной камерами, а также аккумулятором на 2730 мАч. Предполагается, что официальный анонс устройства состоится в конце февраля на выставке MWC 2018.