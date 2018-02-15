Бюджетный смартфон HTC Desire 12 получит безрамочный дизайн

Известный искатель утечек Эван Бласс (@evleaks) поделился свежими подробностями о смартфоне HTC под кодовым названием Breeze, который еще не был представлен официально. По словам источника, аппарат появится в продаже под названием HTC Desire 12. Смартфон получит 5,5-дюймовый дисплей с соотношением сторон 18:9, 13-Мп основную и 5-Мп фронтальную камеры, процессор Mediatek, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти, а также аккумулятор на 2730 мАч. Цена и дата начала продаж HTC Desire 12, пока не сообщаются.