Бюджетный смартфон Homtom C1 получил Android Go

2018-09-19, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Homtom C1; [95]
Компания Homtom пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью C1, одной из особенностей которого стала облегченная версия ОС Android Oreo – Go Edition). Новинку также оснастили металлическим корпусом, сканером отпечатков пальцев, двойной основной камерой на 2 Мп и 13 Мп, фронтальной камерой на 8 Мп, чипсетом MediaTek MT6580A, 1 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флэш-памяти, 5,5 дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1280:650 пикселей, аккумулятором на 3000 мАч, а также двумя слотами для карт SIM. Размеры устройства равны 145,4:70,2:9,3 мм, а масса – 177,3 граммам.


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