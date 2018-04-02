Бюджетный смартфон Huawei Honor 7A представлен официально

Компания Huawei пополнила ассортимент доступных смартфонов моделью Honor 7A, которая может похвастаться безрамочным дизайном и возможностью разблокировки по лицу пользователя. Новинка получила 5,7-дюймовый дисплей с разрешением HD+ (720:1440 пикселей) и соотношением сторон 18:9, восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 430, 2 или 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной расширяемой памяти, двойную основную камеру на 13+2 Мп, 8-Мп камеру для селфи, сканер отпечатков пальцев, аккумулятор на 3000 мАч, поддержку двух SIM-карт, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.2, GPS+ГЛОНАСС, FM-радио и предустановленную ОС Android 8.0 Oreo с EMUI 8.0. Габариты смартфона равны 152,4:73:7,8 мм, а вес – 150 граммам. Huawei Honor 7A появится в продаже 3 апреля по цене 126 долларов и 158 долларов соответственно.