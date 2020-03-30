Бюджетный смартфон Honor 9A получил аккумулятор на 5000 мАч

Компания Honor представила смартфон Honor 9A, который оценен всего в 127 долларов за версию с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти. Новинку оснастили аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, 6,3-дюймовым экраном с соотношением сторон 20:9, восьмиядерным чипсетом MediaTek Helio P35, сканером отпечатков пальцев на задней панели, возможностью зарядки других устройств, акустической системой громкостью 88 дБ. Также отметим наличие вариант с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, который обойдется в 169 долларов. Старт продаж смартфона намечен на 7 апреля.