Бюджетный смартфон Honor Play 9A получит аккумулятор на 5000 мАч

Сетевые источники поделились подробностями и качественными рендерами недорогого смартфона Honor Play 9A, который будет стоить 130 долларов. Аппарат получит сдвоенную тыльную камеру с модулями разрешением 13 Мп и 2 Мп, 6,3-дюймовый дисплей с разрешением 1600:720 пикселей и каплевидным вырезом для 8 Мп фронтальной камеры, однокристальную систему Helio P35, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, а также предустановленную операционную систему Android 10 с оболочкой Magic UI 3.0.1. Размеры устройства составляют 159,07:74,06:9,04 мм, а масса – 185 граммов.