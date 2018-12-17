Бюджетный смартфон Huawei Enjoy 9 с АКБ на 4000 мАч оценен в $150

Несколько дней назад компания Huawei представила бюджетный смартфон Enjoy 9, а сегодня стала известна его цена. В Китае младшую версию можно купить с сегодняшнего дня по цене в 150 долларов.

Напомним, что новинку оснастили чипсетом Qualcomm Snapdragon 450, 6,26 дюймовым дисплеем с разрешением 1520:720 пикселей, который занимает внушительные 86,7% площади передней панели, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флэш-памяти в младшей версии и 4/64 ГБ в старшей, 8 Мп фронтальной камерой с диафрагмой объектива F/2,0), сдвоенной основной камерой на 13 Мп и 2 Мп (апертура F/1,8 и F/2,4), тремя лотками для двух SIM-карт и карты памяти microSD, аккумулятором на 4000 мАч и предустановленной ОС Android 8.1 с EMUI 8.2.