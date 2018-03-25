Бюджетный смартфон Huawei Honor 7A представят 26 марта

В сети появился тизер-рендер смартфона Huawei Honor 7A, официальный анонс которого состоится 26 марта. Судя по изображению, аппарат получит сдвоенную камеру, экран с соотношением сторон 18:9, сканер отпечатков пальцев, возможность разблокировки по лицу, поддержку двух SIM и карт памяти объемом до 256 ГБ одновременно, а также предустановленную операционную систему Android 8.0. Емкость аккумуляторной батареи должна быть больше, чем у Honor 7C (3000 мАч). Ориентировочная цена Honor 7A составляет около 160 долларов.