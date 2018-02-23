Бюджетный смартфон Jinga Joy получил экран 18:9

Компания Jinga пополнила ассортимент смартфонов моделью Joy, которая может похвастаться экраном с соотношением сторон 18:9. Разрешение 5,5-дюймовой IPS-панели составляет 1280:640. Также аппарат оснастили четырехъядерным процессором MediaTek MT6737 с тактовой частотой 1,25 ГГц, поддержкой LTE, 1 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной расширяемой памяти, памяти, двойной основной камерой (8 Мп + 0,3 Мп), 5-Мп фронтальной камерой и аккумулятором на 2500 мАч. В качестве операционной системы используется Android 7.0 Nougat. Цена устройства составляет 5990 рублей.