Бюджетный смартфон LG K5 показали на рендерах

Известный инсайдер Эван Бласс (@evleaks) опубликовал изображения смартфона K5, который еще не был представлен официально. Отметим белую и синюю расцветки, врезанную в дисплей фронтальную камеру и крупный блок основной камеры с четырьмя модулями и светодиодной вспышкой. По предварительным данным, аппарат получит 6,6-дюймовый экран, боковой сканер отпечатков пальцев, аккумулятор ёмкостью 4000 мАч, 4 ГБ оперативной памяти, 32 или 64 ГБ флеш-памяти, а также предустановленную операционную систему Android 10 с фирменной оболочкой LG UX.