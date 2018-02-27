Бюджетный смартфон Leagoo Power 5 получил аккумулятор на 7000 мАч

Компания Leagoo показала на выставке MWC 2018 любопытный бюджетный смартфон Power 5, главной особенностью которого стал аккумулятор на 7000 мАч. Хотя на фоне представленного вчера Energizer PowerMax P16K Pro с батареей на 16 000 мАч остальные долгоиграющие смартфоны будут смотреться очень блекло. Что до новинки Leagoo, то ее оснастили 5,99-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2160:1080 пикселей (18:9), процессором MediaTek Helio P23 (MT6763), 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, двойной основной камерой (13 Мп + 5 Мп), 13-Мп фронтальной камерой, поддержкой беспроводной зарядки, а также предустановленной ОС Android 8.1 Oreo. Толщина устройства составляет 11,8 мм.