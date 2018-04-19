Бюджетный смартфон Moto E5 Plus получил 6-дюймовый дисплей

Компания Motorola, принадлежащая китайцам из Lenovo, представила бюджетные смартфоны Moto E5, Moto E5 Play и Moto E5 Plus. Последняя получила 6-дюймовый IPS-дисплей с разрешением HD+ (720:1440 пикселей), 12 Мп основную и 5 Мп фронтальную камеры, 4-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 425, 2 или 3 ГБ оперативной и 16 или 32 ГБ встроенной расширяемой памяти, а также емкую батарею на 5000 мАч.

Модель Moto E5 отличается 5,7-дюймовым экраном, 13 Мп основной камерой, отсутствием версии на 3 и 32 ГБ памяти и АКБ на 4000 мАч. Младшая модель получила обычный 5,5-дюймовый дисплей с разрешением HD (720:1280 пикселей), 8-Мп основную камеру и аккумулятор на 2800 мАч. Moto E5 и Moto E5 Plus появятся в продаже в ближайшие недели по цене 149 и 169 евро соответственно. Цена и дата начала продаж Moto G6 Play пока не сообщаются.