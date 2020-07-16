Бюджетный смартфон Moto E7 получит Android 10

В базе данных Google Play Console обнаружились сведения о смартфоне Moto E7, который придет на смену прошлогодней модели Moto E6. Итак, аппарат получит восьмиядерную платформу Snapdragon 632, версии с 2/32 ГБ и 4/64 ГБ оперативной и флеш-памяти, предустановленную операционную систему Android 10, 6,2-дюймовый дисплей с разрешением 720:1520 пикселей, сдвоенную основную камеру с модулями разрешением 13 Мп и 2 Мп, фронтальную камеру разрешением 5 Мп, аккумулятор ёмкостью 3550 мАч и сканер отпечатков пальцев. Ориентировочная цена и дата официальной презентации пока не сообщается.