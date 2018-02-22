Бюджетный смартфон Neffos Y5s выходит в России

Компания TP-Link объявила о скором начале российских продаж бюджетного смартфона Neffos Y5s, который может похвастаться поддержкой 4G LTE. Новинку оснастили 5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 720:1280 точек, четырехъядерным процессором Qualcomm MSM8909AA, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной расширяемой памяти, 8 Мп основной и 2 Мп фронтальной камерами, аккумулятором на 2450 мАч, поддержкой двух SIM-карт, Wi-Fi (802.11b/g/n), Bluetooth: 4.1 и FM-радио. В качестве операционной системы используется Android 7.1 Nougat. Старт продаж Neffos Y5s намечен на конец февраля по рекомендованной розничной цене 6990 рублей.