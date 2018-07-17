Бюджетный смартфон Nokia 1 оценен в 5990 рублей

Компания HMD Global начала российские продажи бюджетного смартфона Nokia 1, который был представлен еще в феврале. Цена новинки составила 5990 рублей. Напомним, что смартфон оснастили 4,5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением FWVGA (854:480 пикселей), четырехъядерным процессором MediaTek MT6737M, 1 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной расширяемой памяти, 5 Мп основной и 2 Мп фронтальной камерами, аккумулятором на 2150 мАч, поддержкой двух SIM -карт, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.2 и GPS. Главной особенностью смартфона являются сменные панельки Xpress-on.