Бюджетный смартфон Nokia 2.2 представлен официально

2019-06-06, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Nokia 2.2; [140]
Компания HMD Global представила смартфон Nokia 2.2, который должен стать конкурентом таких бюджетных моделей, как Redmi Go и Redmi 7A. Новинку оснастили чипсетом MediaTek Helio A22, 2/3 ГБ оперативной памяти, 5,71-дюймовым дисплеем с разрешением HD+, аккумулятором на 3000 мАч, фронтальной камерой разрешением 5 Мп, одинарной тыльной камерой с датчиком разрешением 13 Мп и объективом с диафрагмой F/2,2, поддержкой LTE, 3,5-мм разъемом для наушников, выделенной кнопкой для Google Assistant, поддержкой сменных панелей Xpress-on, а также участием в программе Android One, гарантирующей обновления операционной системы в течение двух лет. Версия с 2 ГБ ОЗУ и 16 ГБ флеш-памяти оценена в Индии в 100 долларов, вариант с 3/32ГБ – в 115 долларов.


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