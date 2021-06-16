Бюджетный смартфон Nokia C20 Plus появился в продаже

Компания HMD Global дала старт китайским продажам смартфона Nokia C20 Plus, который некоторое время будет доступен по цене в 110 долларов, а позже подорожает до 125 долларов.

Напомним, что смартфон характеризуется 6,5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+, платформой Unisoc SC9863a, 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флеш-памяти, фронтальной камерой разрешением 5 Мп, сдвоенной основной камерой с модулями на 8 Мп и 2 Мп, предустановленной ОС Android 11, аккумулятором ёмкостью 4950 мАч, поддержкой проводной зарядки на 10 Вт, 3,5-мм аудиогнездом, слотом для карт памяти microSD, корпусом из поликарбоната с размерами 165,4:75,85:9,35 мм и массой 204,7 грамма.
Комментарии и отзывы Nokia C20 Plus
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