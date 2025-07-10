Бюджетный смартфон OPPO A5 выпустили в России

Компания OPPO объявила о выпуске смартфона OPPO A5, который основан на 4-нанометровой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 1 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графическим ускорителем Adreno 710. Новинка также оснащается предустановленной операционной системой Android 15 с фирменной прошивкой ColorOS 15.0, 6,67-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1604:720 точек, кадровой частотой 90 Гц и пиковой яркостью 1000 нит, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, фронтальной камерой на 5 Мп, сдвоенной основной камерой с главным модулем разрешением 50 Мп, корпусом с прочностью по военному стандарту MIL-STD-810H, защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP65, аккумулятором ёмкостью 6000 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 45 Вт, а также белой и зеленой расцветками. Цена смартфона составляет 14 тысяч рублей.