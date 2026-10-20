Бюджетный смартфон Realme C01 показали на рендерах

Один из вьетнамских ритейлеров раньше времени рассекретил дизайн и характеристики смартфона Realme C01, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат оснастят 6,8-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением 720:1520 точек, кадровой частотой 120 Гц, яркостью до 900 нит и защитным стеклом Panda Glass, 12-нанометровой однокристальной системой Unisoc T7250 с тактовой частотой до 1,8 ГГц и графическим адаптером Mali-G57 MP1, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, слотом для карты памяти microSD, тыльной камерой на 8 Мп, селфи-камерой разрешением 5 Мп, батареей ёмкостью 6500 мАч, поддержкой 15-Вт быстрой проводной зарядки, модемом 4G, поддержкой Wi-Fi, Bluetooth 5.2, NFC и GPS, интерфейсом USB Type-C, 3,5-мм аудиогнездом, боковым дактилоскопическим сенсором, защитой от брызг и пыли в соответствии со степенью IP64, предустановленной операционной системой Android 16, а также черной, серой и оранжевой расцветками корпуса. Цена смартфона на вьетнамском рынке составит эквивалент 230 долларов.