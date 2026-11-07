Защищенный смартфон Oukitel WP63 появился в продаже

Компания Oukitel дала старт продажам защищённого смартфона WP63, который был представлен еще в марте этого года. Одной из особенностей новинки является электрический запальник для розжига. Смартфон также оснастили корпусом толщиной 27 мм, аккумулятором ёмкостью 20000 мАч, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP69, прочностью по стандарту MIL-STD-810H, 6,7-дюймовым экраном с разрешением HD+ и частотой обновления 120 Гц, поддержкой обратной 18-Вт проводной зарядки, 64-Мп основной камерой, камерой ночного видения, 20-Мп фронтальной камерой, модулем NFC, однокристальной системой Unisoc T8200, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, 3-Вт динамиком и сверхъярким кемпинговым фонарем. Цена смартфона для первых покупателей составляет 340 долларов.

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