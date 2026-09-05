Опубликованы примеры фото на Xiaomi 18 Fold

Руководитель компании Xiaomi Лу Вейбинг опубликовал несколько фотографий, сделанных на основную камеру складного смартфона Xiaomi 18 Fold. Ранее производитель подтвердил наличие тройной основной камеры Leica с модулями на 200 Мп (сенсор оптического формата 1/1,56 дюйма и объектив Leica Summilux), 50 Мп (перископический телеобъектив с 3,5-кратным оптическим приближением) и 50 Мп (сверхширик), батареи Jinshajiang ёмкостью 6000 мАч и плотностью 920 Втч/л, рамки корпуса из аэрокосмического алюминиевого сплава серии 7), 5,38-дюймового внешнего дисплея, 7,58-дюймового внутреннего экрана с соотношением сторон 2:1, фирменного процессора XRING O3 (производительность в бенчмарке AnTuTu более 5,22 млн баллов), поддержки оперативной памяти LPDDR6 с пропускной способностью памяти 113,8 ГБ/с, а также поддержки 67-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок. Официальная презентация смартфона запланирована на 7 сентября.

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