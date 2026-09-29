\

Глобальная версия Vivo X Fold6 готова к выходу

Зарекомендовавший себя достоверными утечками инсайдер Абхишек Ядав сообщает, что глобальная презентация складного смартфона Vivo X Fold6 пройдет 1 октября. Китайская премьера, напомним, состоялась еще в июне. Отмечается, что международная версия выйдет в версиях с 12 ГБ оперативной и 256 или 512 ГБ флеш-памяти, а также прошивкой OriginOS 7 вместо OriginOS 6 Fold. Остальные параметры останутся без изменений.

Напомним, что X Fold6 имеет в своем оснащении флагманский процессор MediaTek Dimensity 9500 Ultra Edition, 8,02-дюймовый складной AMOLED-дисплей с разрешением 2504:2312 пикселей и частотой обновления 120 Гц, 6,51-дюймовый внешний экран с кадровой частотой 120 Гц и разрешением 2528:1120 пикселей, фирменный чип для обработки изображений V3+, ОЗУ LPDDR5X Ultra, встроенную память UFS 4.1, основную камеру Zeiss с модулями на 200 Мп (сенсор HPB формата 1/1,4 дюйма и оптическая стабилизация), 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (телеобъектив с 3-кратным оптическим приближением), две 20-Мп фронтальные камеры, АКБ ёмкостью 7000 мАч, поддержку проводной и беспроводной зарядок мощностью 80 Вт и 40 Вт соответственно, защиту от влаги и пыли по стандартам IP5X, IPX8 и IPX9, корпус толщиной 9,4 и 4,4 мм в сложенном и раскрытом состояниях, поддержку Wi-Fi 7 и боковой сканер отпечатков пальцев.
Флагман OPPO Find X10 показали на рендере …
Компания OPPO объявила, что международная презентация флагманских смартфонов серии Find X10 состоится 22 …
Представлен смартфон Huawei Pura X View с широкоформатным эк…
Компания Huawei пополнила ассортимент смартфонов моделью Pura X View, которая выделяется широкоформатным …
Глобальная версия OPPO Find X10 готова к выходу …
Компания OPPO открыла страницу флагманской серии смартфонов Find X10 на своем британском сайте. При внесе…
Apple потребовала снизить цену на экраны для iPhone 18 Pro…
Компании Samsung и LG, которые являются ключевыми поставщиками OLED-дисплеев для iPhone 18 Pro и iPhone 1…
Смартфоны TCL P80 и P80 Pro показали на рендерах …
Авторитетный инсайдер Роланд Квандт опубликовал качественные изображения и подробности о смартфонах TCL P…
Vivo T5 5G получит защиту от воды и батарею на 7050 мАч…
Компания Vivo опубликовала официальные изображения и подробности о среднебюджетном смартфоне Vivo T5 5G, …
Смартфоны Samsung Galaxy S25 получили финальную версию Andr…
Компания Samsung объявила о выпуске стабильной финальной версии фирменной прошивки оболочки One UI 9 на б…
iQOO Neo 11 Ultra оценили в 505 долларов …
Компания iQOO пополнила ассортимент смартфонов моделью Neo 11 Ultra, которая базируется на новом производ…
Обзор и тесты TECNO POVA 7 Ultra. Лучший выбор смартфона летом 2026Обзор и тесты TECNO POVA 7 Ultra. Лучший выбор смартфона летом 2026
Обзор realme C100i:ставка на батарею и практичностьОбзор realme C100i:ставка на батарею и практичность
Обзор Infinix GT 50 Pro: игровой смартфон с AMOLED 144 Гц, триггерами и необычным комплектомОбзор Infinix GT 50 Pro: игровой смартфон с AMOLED 144 Гц, триггерами и необычным комплектом
Обзор Honor 600 Lite — облегчённый, но заряженныйОбзор Honor 600 Lite — облегчённый, но заряженный
Обзор смартфона Tecno Spark 40 Pro. Стоит ли покупать недорогой смартфон?Обзор смартфона Tecno Spark 40 Pro. Стоит ли покупать недорогой смартфон?
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor