Глобальная версия Vivo X Fold6 готова к выходу

Зарекомендовавший себя достоверными утечками инсайдер Абхишек Ядав сообщает, что глобальная презентация складного смартфона Vivo X Fold6 пройдет 1 октября. Китайская премьера, напомним, состоялась еще в июне. Отмечается, что международная версия выйдет в версиях с 12 ГБ оперативной и 256 или 512 ГБ флеш-памяти, а также прошивкой OriginOS 7 вместо OriginOS 6 Fold. Остальные параметры останутся без изменений.

Напомним, что X Fold6 имеет в своем оснащении флагманский процессор MediaTek Dimensity 9500 Ultra Edition, 8,02-дюймовый складной AMOLED-дисплей с разрешением 2504:2312 пикселей и частотой обновления 120 Гц, 6,51-дюймовый внешний экран с кадровой частотой 120 Гц и разрешением 2528:1120 пикселей, фирменный чип для обработки изображений V3+, ОЗУ LPDDR5X Ultra, встроенную память UFS 4.1, основную камеру Zeiss с модулями на 200 Мп (сенсор HPB формата 1/1,4 дюйма и оптическая стабилизация), 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (телеобъектив с 3-кратным оптическим приближением), две 20-Мп фронтальные камеры, АКБ ёмкостью 7000 мАч, поддержку проводной и беспроводной зарядок мощностью 80 Вт и 40 Вт соответственно, защиту от влаги и пыли по стандартам IP5X, IPX8 и IPX9, корпус толщиной 9,4 и 4,4 мм в сложенном и раскрытом состояниях, поддержку Wi-Fi 7 и боковой сканер отпечатков пальцев.