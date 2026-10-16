Apple открыла предзаказы на смартфон iPhone Duo

Изначально многие инсайдеры предполагали, что первый складной флагман компании Apple из-за слишком уж высокой стоимости будет пользоваться не очень высоким спросом, что вполне логично. Однако, как оказалось, ситуация немного иная — всего через час после открытия предзаказов на iPhone Duo сроки доставки смартфона сдвинулись на январь следующего года. Это значит, что потенциальные покупатели уже купили первую партию смартфонов — всего через несколько часов после того, как бренд открыл предварительные заказы. На момент написания материала сайт Apple указывает поздние даты января для всех конфигураций устройства, то есть ждать нужно три месяца. При этом продажи складного смартфона в розничных магазинах должны начаться 23 октября, но не совсем понятно, как при таком спросе это будет реализовано.

Обычно Apple оставляет часть устройств для покупки непосредственно в магазинах, поэтому, несмотря на задержки онлайн-заказов, получить iPhone Duo можно и раньше — но только в фирменном магазине компании. Столь длительное ожидание может объясняться высоким спросом на первый складной iPhone, ограниченными запасами устройств или сочетанием обоих факторов. Всё же неизвестно, какое количество смартфонов складного типа компания выпустила в первой партии, но есть предположение, что партия была скромной — смартфон слишком сложный в техническом плане. Особенно сложным оказался шарнир, который отличается от решений большинства конкурентов.
Samsung передумала ставить в Galaxy S27 Ultra новый телеобъе…
Несколько недель назад появились слухи о том, что Samsung изменит телеобъектив с большим фокусным расстоя…
В сеть утекли пресс-рендеры Samsung Galaxy Z Fold8 Wide …
Авторитетный информатор Роланд Квандт опубликовал качественные рендеры и подробности о складном смартфоне…
Смартфон Moto G Max с АКБ на 7000 мАч готов к выходу …
Компания Motorola объявила, что 14 августа в Индии будет представлен смартфон Moto G Max. Производитель п…
Oppo выпустила A7 Pro Max 5G за пределами Китая…
Компания Oppo постепенно расширяет географию продаж одного из своих наиболее интересных смартфонов средне…
REDMI K100 Pro протестировали в бенчмарке …
В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона REDMI K100 P…
Samsung Galaxy S23 FE не получит Android 18…
Служба поддержки Samsung объявила, что смартфон Galaxy S23 FE не будет обновлен до операционной системы A…
Qualcomm позволит запускать ПК-игры на смартфонах…
Флагманские Android-смартфоны уже обладают огромной вычислительной мощностью, однако им пока не хватает о…
HUAWEI Mate 90 Pro оценили в 1045 долларов …
Помимо топового Mate 90 Pro Max и базового Mate 90, компания Huawei представила сегодня модель Mate 90 Pr…
Обзор realme C100i:ставка на батарею и практичностьОбзор realme C100i:ставка на батарею и практичность
Обзор HUAWEI nova 15: когда базовая модель не выглядит компромиссомОбзор HUAWEI nova 15: когда базовая модель не выглядит компромиссом
Обзор Huawei Mate 80 Pro: сбалансированный флагман с топовой камеройОбзор Huawei Mate 80 Pro: сбалансированный флагман с топовой камерой
Обзор Huawei Mate X7: складно сложенный смартфон-книжкаОбзор Huawei Mate X7: складно сложенный смартфон-книжка
Обзор Huawei Pura 80: базовая модель на каждый деньОбзор Huawei Pura 80: базовая модель на каждый день
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor