Apple открыла предзаказы на смартфон iPhone Duo

Изначально многие инсайдеры предполагали, что первый складной флагман компании Apple из-за слишком уж высокой стоимости будет пользоваться не очень высоким спросом, что вполне логично. Однако, как оказалось, ситуация немного иная — всего через час после открытия предзаказов на iPhone Duo сроки доставки смартфона сдвинулись на январь следующего года. Это значит, что потенциальные покупатели уже купили первую партию смартфонов — всего через несколько часов после того, как бренд открыл предварительные заказы. На момент написания материала сайт Apple указывает поздние даты января для всех конфигураций устройства, то есть ждать нужно три месяца. При этом продажи складного смартфона в розничных магазинах должны начаться 23 октября, но не совсем понятно, как при таком спросе это будет реализовано.

Обычно Apple оставляет часть устройств для покупки непосредственно в магазинах, поэтому, несмотря на задержки онлайн-заказов, получить iPhone Duo можно и раньше — но только в фирменном магазине компании. Столь длительное ожидание может объясняться высоким спросом на первый складной iPhone, ограниченными запасами устройств или сочетанием обоих факторов. Всё же неизвестно, какое количество смартфонов складного типа компания выпустила в первой партии, но есть предположение, что партия была скромной — смартфон слишком сложный в техническом плане. Особенно сложным оказался шарнир, который отличается от решений большинства конкурентов.