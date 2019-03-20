Бюджетный смартфон Redmi 7 уже продают на Украине

Как сообщают сетевые источники, компания Xiaomi уже начала продавать бюджетный смартфон Redmi 7 на Украине. Причем цены оказались ровно такими, как во вчерашней утечке: 150, 167 или 185 долларов в зависимости от версии. Напомним, что в Китае младшая конфигурация оценена в 105 долларов.

Redmi 7 оснащается новым чипсетом Snapdragon 632, 6,26-дюймовым дисплеем с каплевидным вырезом и разрешением HD+, 2/3/4 ГБ оперативной и 16/32/64 ГБ флеш-памяти, сдвоенной тыльной камерой на 12 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, аккумулятором на 4000 мАч, стеклом Gorilla Glass 5 и водоотталкивающим покрытием P2i. Также смартфон имеет 18-месячную гарантию.