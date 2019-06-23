Бюджетный смартфон Samsung Galaxy A10s засветился в США

Федеральная комиссия по связи США (FCC) одобрила выход бюджетного смартфона Samsung Galaxy A10s, дата официального дебюта которого по-прежнему неизвестна. По сравнению с обычным Galaxy A10 новинка получит увеличенный с 3400 до 3900 мАч аккумулятор. Его размеры составят 157:75,8 мм.

Напомним, что Galaxy A10 оснащается 6,2-дюймовым дисплеем Infinity-V с разрешением HD+, соотношением сторон 19,5:9 и каплевидным вырезом, фирменным процессором Exynos 7884, который используется, например, в Galaxy J3 V, 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ флэш-памяти, одинарную основную камеру на 13 Мп, фронтальную камеру на 5 Мп, аккумулятор на 3400 мАч, а также предустановленной операционной системой Android 9 Pie с фирменной оболочкой One UI.