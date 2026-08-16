Бюджетный смартфон Vivo Y31T получит АКБ на 7200 мАч

Индийские источники раскрыли подробности о бюджетном смартфоне Vivo Y31T, который еще не был представлен официально. Итак, устройство оснастят 6,75-дюймовым LCD-экраном с разрешением HD+, максимальной яркостью 1250 нит в режиме HBM, 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графическим адаптером Adreno 613, 4 или 6 ГБ оперативной памяти, 128 или 256 ГБ встроенной флеш-памяти UFS 2.2, батареей ёмкостью 7200 мАч, поддержкой 44-Вт быстрой проводной зарядки, предустановленной фирменной прошивкой OriginOS 6, селфи-камерой на 8 Мп, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп и 2 Мп, корпусом толщиной 8,39 мм, а также защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP66 и IP68.

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