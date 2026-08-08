Серия Huawei Mate 80 доминирует на китайском рынке

Блогер RD Observation поделился данными о продажах серии флагманских смартфонов Huawei Mate 80 в Китае. Утверждается, что на данный момент реализовано более 8,1 млн экземпляров. Это лучший результат среди всех китайских флагманов. Одной из причини успеха называют ценовую политику. Например, базовый Mate 80 оказался на 800 юаней дешевле, чем его предшественник Mate 70. По данным источников, этой осенью серия пополнится еще одной моделью – Mate 80 Air. Её приписывают наличие очень тонкого корпуса, огромного 7-дюймового экрана и новой фирменной однокристальной системы Kirin 9030.