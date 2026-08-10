Смартфон Moto G Max с АКБ на 7000 мАч готов к выходу

Компания Motorola объявила, что 14 августа в Индии будет представлен смартфон Moto G Max. Производитель подтвердил наличие 6,72-дюймового LCD-экрана с разрешением 2400:1080 точек, частотой обновления изображения 120 Гц, пиковой яркостью 1050 нит и защитным стеклом Gorilla Glass 7i, 4-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4, 6 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, 128 ГБ встроенной памяти UFS 3.1 рассчитан на 128 ГБ, батареи ёмкостью 7000 мАч, поддержки 30-Вт быстрой проводной зарядки (адаптер питания мощностью 33 Вт идет в комплекте), двойной основной камеры с модулями на 50 Мп (датчик Sony LYTIA 600) и 8 Мп (сверхширик), селфи-камеры разрешением 32 Мп, защиты брызг и пыли в соответствии со степенью IP64, прочности по стандарту MIL-STD-810H, корпуса толщиной 8,60 мм и массой 213 граммов, а также расцветок PANTONE: Stargazer, Alaskan Blue и Malaga. Любопытно, что недавно в Бразилии был выпущен смартфон с таким же названием, но с другими характеристиками.

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