Huawei Mate XT2 за пределами Китая стоит очень дорого

Новый складной смартфон Huawei Mate XT2 с двойным механизмом складывания уже поступил в продажу в Китае, и официальные цены выглядят крайне высокими на фоне нового складного iPhone от Apple. В Китае цена Huawei Mate XT2 начинается с 19999 юаней, что составляет около 2560 евро или 2980 долларов, за версию с 16 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Топовая конфигурация с 1 ТБ памяти и экраном с функцией защиты от посторонних взглядов стоит 24999 юаней, или примерно 3200 евро или 3725 долларов соответственно. Более дорогие версии, включая модель с 2 ТБ памяти и стилусом, приближаются к 30000 юаней.

Официальный запуск за пределами Китая выглядит крайне маловероятным, поэтому желающим приобрести Mate XT2 придётся заказывать его из других стран. Некоторые продавцы уже начали принимать заказы — например, модель с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти у Trinity Electronics в Гонконге стоит около 4200 долларов. А у AverageDad, работающего в ОАЭ и Великобритании, аналогичная версия предлагается примерно за 4500 долларов. Соответственно, импортные цены на Mate XT2 значительно превышают стоимость iPhone Duo от Apple, который в США стартует с 1999 долларов, а в Германии — примерно с 2300 евро. Даже Samsung Galaxy Z TriFold, представленный по цене 2899 долларов без учёта налогов в США, оказался заметно дешевле Huawei Mate XT2. Впрочем, сравнивать эти модели всё же не совсем разумно, так как Mate XT2 является демонстрацией технологий, а не массовым решением.
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