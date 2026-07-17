Смартфон Infinix Hot 70 Pro оценен в 290 долларов

Компания Infinix пополнила ассортимент смартфонов моделью Hot 70 Pro, которая базируется на 6-нанометровой однокристальной системе MediaTek Dimensity 7100 с тактовой частотой до 2,4 ГГц, графикой Mali-G610 MP2 и поддержкой сотовых сетей 5G.

Новинка также характеризуется 6,76-дюймовым экраном IPS LCD с разрешением Full HD+ и адаптивной кадровой частотой от 45 до 144 Гц, 8 ГБ ОЗУ LPDDR4X, 128 или 256 ГБ встроенной памяти, батареей ёмкостью от 5600 до 6000 мАч в зависимости от региона продаж, поддержкой 45-Вт быстрой проводной зарядки, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (датчик Sony IMX882 оптического формата 1/1,95 дюйма и 8 Мп (сверхширик), светодиодным модулем Active Matrix Cube для отображения уведомлений и полезной информации, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, прочностью по стандарту MIL-STD-810 и предустановленной ОС Android 16 с фирменной прошивкой XOS 16 с тремя номерными обновлениями операционной системы в будущем. Цена смартфона на дебютном нигерийском рынке составила эквивалент 290 долларов за базовую версию.