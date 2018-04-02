Бюджетный смартфон Vivo Y71 получит 3 ГБ ОЗУ

Сетевые источники поделились подробностями о недорогом смартфоне Vivo Y71, который еще не был представлен официально. Аппарат должен получить полностью металлический корпус, шестидюймовый дисплей с разрешением 1440:720 пикселей, процессор Snapdragon 425, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флэш-памяти, 13 Мп основную и 5 Мп фронтальную камеры, а также аккумулятор на 3285 мАч. Габариты устройства составят 155,9:75,7:7,8 мм, а масса – 150 г. Ожидается, что Vivo Y71 в скором времени появится в продаже по ориентировочной цене в 175 долларов.