Бюджетный смартфон Xiaomi Redmi 6A подешевел до $80

Компания Xiaomi снизила цену на свой самый доступный смартфон Redmi 6A, который дебютировал в июне этого года. Если ранее аппарат стоил 90 долларов за базовую версию, то теперь его можно купить за 80 долларов. В России смартфон с 2 ГБ оперативной и 16 ГБ флэш-памяти оценен в 7490 руб, а версия на 32 ГБ флэш-памяти стоит 8490 руб.

Напомним, что Xiaomi Redmi 6A оснастили металлическим корпусом с пластиковыми вставками, 5,45-дюймовым дисплеем с разрешением HD+, чипсетом MediaTek Helio A22, которые получил четыре ядра Cortex-A53 с частотой 2 ГГц, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ/32 ГБ встроенной расширяемой памяти, 13 Мп основной и 5 Мп фронтальной камерой (объективы с апертурой F/2,2), а также аккумулятором на 3000 мАч. Размеры смартфона равны 147,5:71,5:8,3 мм, а масса – 145 г.