CAT S61 готовят к релизу

У смартфона CAT S61 будет много фанатов, ведь производитель разрабатывает не просто защищенные смартфоны, а настоящего монстра в своей нише. Помимо того, что продукт разработан по армейскому стандарту MIL Spec 810G, гаджет имеет тепловизор и дальномер. Это крутая штука для тех, кто путешествует или охотиться - достали смартфон, включили тепловизор и посмотрели где кабанчик находится. Естественно, смартфон не боится падений, не боится воды и пыли, грязи так же. Это настоящий танк с производительной начинкой и массой возможностей для реализации своих задач. Правда, стоимость этого гаджета сопоставима с яблочным флагманом, но здесь вы хотя бы понимаете за что платите. Для охотников, строителей, работников в тяжелых условиях, это лучшее решение из всех, что есть на мобильном рынке. Ждем стоимость для России.